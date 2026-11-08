Liga : le FC Barcelone remporte le choc face à l’Atlético de Madrid grâce à Fermín López !

C’est une rivalité qui s’accentue saison après saison… Opposés à de nombreuses reprises ces dernières années, sur le terrain et sur le mercato, l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone sont aujourd’hui de véritables ennemis. La presse catalane indiquait ainsi avant le match que les joueurs blaugranas avaient envie d’en découdre, pour se venger des éliminations en Ligue des Champions et en Copa del Rey de la saison dernière notamment. Pour ce choc, Diego Simeone sortait un onze assez classique, avec ses tauliers Koke, Barrios, Baena et Julián Álvarez, très attendu ce soir, entre autres. En face, Hansi Flick misait sur Marc Bernal pour remplacer l’absent Rodri, alors que le jeune Brian Fariñas démarrait côté droit de la défense. Sinon, c’était du classique, avec Lamine Yamal, Raphinha et Gordon devant. Au final, le Barça a pris les trois points, non sans souffrir, en première période notamment.

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Très vite, l’Atlético affichait des intentions offensives, avec un Grimaldo qui se projetait vite, et un Baena très en vue d’entrée. Joan Garcia, comme souvent, sauvait les siens en remportant un mano a mano avec Julián Álvarez, parti seul dans le dos de la défense barcelonaise (6e). Derrière, sur le corner qui a suivi, Pubill écrasait une tête sur la barre (6e). Les Colchoneros étaient bien supérieurs, mais le Barça pouvait se montrer dangereux, et sur la seule offensive catalane du début de match, Pedri trouvait lui aussi la barre (8e). Les Madrilènes allaient cependant vite faire trembler les filets, profitant de la ligne défensive très haute du Barça. Sur une nouvelle transition rapide, Kang-in Lee, côté droit, décalait Julián Álvarez. Ce dernier mettait un ballon parfait pour Giuliano Simeone, arrivé en force, qui crucifiait Joan Garcia (1-0, 10e). Les Blaugranas étaient vraiment mal en point, et seul Lamine Yamal parvenait à faire un peu de différence sur son côté, inquiétant un peu un Atlético globalement serein et tranquille.

Une période pour chaque équipe

Joan Garcia sauvait encore les siens sur une tentative de Julián Álvarez dans la surface (26e), alors que la défense barcelonaise était encore aux abois. Le rythme baissait peu à peu, avec des séquences de possession d’un côté comme de l’autre, et, il fallait le noter, des joueurs dotés d’une belle qualité technique des deux côtés, avec un très bon Barrios chez les Madrilènes par exemple. Mais juste avant la pause, le Barça a recollé au score. Après un bon rush de Pedri, Fermín López récupérait le cuir et décochait une frappe puissante pour battre Oblak (1-1, 45e). De quoi remettre les Catalans dans le match au meilleur des moments. Au retour des vestiaires, De Jong entrait en jeu à la place de Fariñas, et l’entrée du Néerlandais allait beaucoup aider le Barça dans la construction du jeu, même s’il a surtout joué en tant que latéral. On voyait rapidement un Barça un peu plus dominateur, qui avait plus le ballon que lors du premier acte, et qui jouait bien plus proche de la surface madrilène.

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Qui est l'homme du match Atlético de Madrid-FC Barcelone ? Pablo Barrios (Atlético de Madrid) Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) Pedri (FC Barcelone) Fermin Lopez (FC Barcelone) Lamine Yamal (FC Barcelone) Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Mais la bande de Lamine Yamal ne pouvait pas se découvrir. Encore parti dans le dos de la défense, Julián Álvarez tentait un lob, mais il se manquait (55e). Deuxième situation intéressante manquée par l’Argentin ce soir, face à celle qui aurait pu être son équipe. Les Barcelonais tentaient beaucoup leur chance sur des frappes de l’extérieur de la surface, via Fermín López ou Bernal (64e). Inspirés, Lamine Yamal et son acolyte Fermín López allaient encore faire la différence. Le numéro 10 barcelonais lançait le milieu, qui avait fait un superbe appel dans la surface, et croisait parfaitement devant Oblak (1-2, 67e). Un doublé, et une superbe partition rendue par Fermín, létal entre les lignes. Le Barça était à l’aise et avait le contrôle du ballon, et gérait son avance, sans trop se découvrir derrière, alors que les changements d’Hansi Flick s’avéraient plus efficaces que ceux de Simeone. Gordon adressait un centre de la mort que Lamine Yamal était à quelques centimètres de pouvoir reprendre devant le but (83e). Le Barça n’a pas pu faire le break, et le score n’a plus bougé. Le champion d’Espagne fait un gros coup dans la course au titre de Liga, reprenant trois points d’avance sur le Real Madrid et cinq sur son rival du soir.