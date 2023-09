Droits TV : déjà un première victoire pour la LFP

C’est mardi prochain que la LFP lance son appel d’offres pour la diffusion de la Ligue 1. Il n’y aura que deux lots à proposer, un "premium" comprenant les trois plus grandes rencontres par journée de championnat, et un second où se tiendront les six autres matchs. L’idée de la LFP est de ne pas éparpiller son produit, comme ça peut être perçu actuellement.

Ce nouvel appel d’offres devait porter sur la période 2024/2028 mais d’après L’Equipe, la Ligue a réussi à faire passer la durée d’exploitation à 5 ans. L’autorité de la concurrence a validé cette formule et le Conseil d’État a rendu un avis favorable ce mardi. En attendant de connaitre les potentielles offres des diffuseurs, Vincent Labrune et son équipe célèbrent cette première victoire car ce changement doit avoir pour effet d’attirer plus de candidats.