OM - Nice : la joie de Billal Brahimi

L’OGC Nice est irrésistible depuis l’arrivée de Didier Digard. Ce dimanche, les Aiglons ont empoché une nouvelle victoire, la 4e en 5 matchs (la 3e de suite) sur la pelouse de l’OM (3-1), pour le compte de la 22e journée de la Ligue 1. Les Niçois, réalistes et séduisants, continuent de grappiller des places au classement alors que Marseille laisse le PSG prendre ses distances en tête du championnat.

Billal Brahimi, dernier buteur du soir, n’a pas caché ses ambitions pour la suite de la saison. « On est sur une bonne lancée, j’espère qu’on va continuer comme ça, a-t-il lâché au micro de Prime Video. On a bien bossé à l’entrainement, on fait tout notre possible pour essayer de réussir pendant les matchs. C’est un travail d’équipe, tout le monde tourne bien, ceux qui rentrent et ceux qui commencent. J’espère qu’on va continuer comme ça, bien sûr. »

