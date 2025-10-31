Menu Rechercher
Real Madrid : la mise au point de Xabi Alonso sur le cas Endrick

Endrick sur le banc de touche du Real Madrid @Maxppp
Real Madrid Valence

Xabi Alonso était très attendu ce vendredi 31 octobre. À la veille d’affronter Valence en Liga, le coach du Real Madrid faisait face aux médias et les journalistes avaient plusieurs dossiers chauds à évoquer avec l’ancien milieu de terrain. Parmi eux, figure le cas d’Endrick, qui n’a toujours pas joué la moindre minute sous ses ordres. Et voici l’explication d’Alonso.

«J’aurais aimé qu’il joue davantage. Les circonstances sont réunies, il s’entraîne bien, mais il faut que ces circonstances restent réunies», a-t-il confié en conférence de presse. Pour rappel, les médias brésiliens insistent sur l’intérêt lyonnais et la probable arrivée du joueur en France sous la forme d’un prêt.

