PSG : Kang-in Lee sur le point de rejoindre l’Atlético de Madrid

L’Atlético de Madrid s’apprête à lancer officiellement son mercato avec deux premières arrivées attendues dans les prochains jours. Selon Marca, le club madrilène a bouclé les dossiers de Alejandro Grimaldo et également de Kang-In Lee, deux renforts majeurs pour renforcer l’effectif de Diego Simeone en vue de la saison 2026-2027. Le chantier est déjà bien avancé en interne, malgré un mercato encore en cours de construction.

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Parmi ces deux recrues, le profil de Kang-in Lee attire particulièrement l’attention. Formé en Espagne du côté de Valence puis passé par plusieurs clubs européens dont Majorque, le milieu offensif sud-coréen revient en Liga avec l’ambition de s’imposer dans un rôle créatif au sein du projet madrilène, lui qui devra compenser la lourde absence d’Antoine Griezmann. Kang-In Lee s’apprête à découvrir un nouveau défi dans un effectif où il aura un rôle bien plus important qu’au PSG. De son côté, comme nous vous le révélions il y a quelques jours, Paris a misé sur Maghnes Akliouche pour le remplacer.