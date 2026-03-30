Equipe de France : Didier Deschamps a trouvé son attaque pour la Coupe du monde

«Les certitudes dans le football, hein… J’ai des convictions. L’objectif, ça sera qu’on puisse avoir trois options à chaque poste. À partir de combien on pourra l’avoir ? Ça dépendra. Évidemment, même si vous allez jusqu’à 26, il y en a une bonne vingtaine qui, s’ils n’ont pas de soucis physiques, seront là. Après, ça se joue avec des critères sportifs et autres. Même avec une liste élargie, je sais très bien qu’il y a des très bons joueurs que je ne prendrai pas parce qu’il y a, à mon avis, meilleur aujourd’hui.» Dans son flegme habituel, Didier Deschamps laissait planer un léger doute ce dimanche soir après la maestria affichée par ses joueurs lors du succès face à la Colombie. Pourtant, tout doit être très clair dans l’esprit du sélectionneur ce lundi après cette tournée américaine riche en enseignements.

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L’une des grandes certitudes du sélectionneur national est assurément l’attaque. Face au Brésil, ses attaquants se sont trouvés avec de sacrés automatismes. Alors qu’Ousmane Dembélé a été décisif, Kylian Mbappé a montré qu’il avait des jambes et Michael Olise a été le meilleur joueur de cette partie. Sans oublier qu’Hugo Ekitike, qui fait office de titulaire à ce poste d’ailier gauche en l’absence de Bradley Barcola, a réalisé un match plus que complet en étant récompensé par un but sublime. Mais voilà, alors que ses titulaires ont été brillants face à la Seleção, ses remplaçants l’ont été encore plus contre la Colombie ce dimanche.

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Randal Kolo Muani n’a eu que 28 minutes pour s’exprimer

Avec un trio Doué-Cherki-Akliouche en soutien de Marcus Thuram, la France n’a fait qu’une bouchée de la nation sud-américaine. Déployant un jeu offensif attrayant, les Bleus ont roulé sur les Cafeteros et chaque joueur s’est mis en avant dans la rencontre. Alors que Désiré Doué a inscrit un doublé pour envoyer un message à la concurrence, Marcus Thuram a mis fin à une disette de 961 minutes sous le maillot tricolore et a également délivré une superbe passe décisive au terme d’un match très réussi. De son côté, Maghnes Akliouche a confirmé son excellent début d’année avec Monaco en adressant une belle passe décisive à l’attaquant de l’Inter Milan.

Enfin, Rayan Cherki a fait parler son génie sur de nombreuses situations en s’illustrant tant par la passe que les dribbles. Et même quand ils sont entrés en jeu, Michael Olise, Hugo Ekitike et Kylian Mbappé ont été très intéressants. De quoi illustrer l’incroyable vivier offensif des Bleus qui a rendu fou les réseaux sociaux ce dimanche. Ayant eu 28 minutes pour s’illustrer, Randal Kolo Muani s’est montré mais il semble clairement en retrait pour faire partie de la liste des Bleus à la Coupe du monde hors blessures. Avec le retour de Bradley Barcola, Didier Deschamps a clairement trouvé ses huit attaquants pour la Coupe du monde s’il n’y a pas de blessures jusqu’ici. Avec cette escouade offensive qui effraye tout le monde, le sélectionneur des Bleus a de quoi faire un bon remake des Huit Salopards de l’autre côté de l’Atlantique cet été…