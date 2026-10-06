La dernière composition de l’Argentine avec Lionel Messi
Défiant le Bénin cette nuit, l’Argentine va disputer un match amical assez singulier. En effet, il s’agit du dernier match de Lionel Messi avec l’Albiceleste. Pour ce match, Lionel Scaloni a dévoilé la composition suivante. Emiliano Martinez figure dans les buts devant Agustin Giay, Cristian Romero, Nicolas Otamendi et Nicolas Tagliafico.
#AD10S 🐐 ✔️ Formación confirmada de la Scaloneta para vivir una noche mágica en el Monumental 🫶 Sí, guardate esta imagen para toda la vida ⚽️ Se nos viene #Argentina 🇦🇷 🆚 Benín 🇧🇯 Una vez más, ¡todos juntos! 🥹 https://t.co/RBDILpqxhF— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 6, 2026
Au milieu du terrain, Alexis MacAllister et Rodrigo De Paul sont accompagnés par Enzo Fernandez. Lionel Messi est évidemment présent en attaque auprès de Julian Alvarez et Lautaro Martinez.
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