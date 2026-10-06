Menu Rechercher
Commenter
Matchs Amicaux

La dernière composition de l’Argentine avec Lionel Messi

Par Aurélien Macedo
1 min.
Argentine 1-0 Bénin

Défiant le Bénin cette nuit, l’Argentine va disputer un match amical assez singulier. En effet, il s’agit du dernier match de Lionel Messi avec l’Albiceleste. Pour ce match, Lionel Scaloni a dévoilé la composition suivante. Emiliano Martinez figure dans les buts devant Agustin Giay, Cristian Romero, Nicolas Otamendi et Nicolas Tagliafico.

La suite après cette publicité

Au milieu du terrain, Alexis MacAllister et Rodrigo De Paul sont accompagnés par Enzo Fernandez. Lionel Messi est évidemment présent en attaque auprès de Julian Alvarez et Lautaro Martinez.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
Argentine

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Argentine Flag Argentine
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier