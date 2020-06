Real Madrid : rien de grave pour Sergio Ramos

«Là, il a vraiment mal, mais il me semble que c'est seulement le coup, c'est la bonne nouvelle». Voilà ce que déclarait Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, au sujet de Sergio Ramos (34 ans) à l'issue de la rencontre remportée par les siens sur la pelouse de la Real Sociedad (2-1) dimanche soir. Le capitaine des Merengues avait dû quitter ses partenaires à l'heure de jeu à cause d'une douleur au genou.

Mais selon les informations d'El Español, Sergio Ramos n'est pas gravement blessé et ne souffre simplement que d'un coup au niveau de son genou gauche, qui est encore très douloureux. Le média ibérique précise que l'international espagnol ne s'est pas entraîné avec le reste de ses coéquipiers ce lundi et est resté dans le gymnase afin d'effectuer une séance en intérieur. Sa participation au match face à Majorque, mercredi (22h), n'est pas remise en question. Plus de peur que de mal donc pour Zinedine Zidane, qui pourrait ne pas prendre de risque avec Ramos, surtout en vue du tête-à-tête qui s'annonce avec le FC Barcelone pour le trône en Liga.