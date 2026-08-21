EA Sports FC 27 : les étonnantes notes des stars de Ligue 1

EA Sports a dévoilé les premières notes des joueurs de Ligue 1 dans EA Sports FC 27, attendu le 25 septembre. Et le PSG domine très largement le classement. Ousmane Dembélé et Vitinha sont les deux joueurs les mieux évalués du championnat avec une note générale de 90. Ils devancent deux autres Parisiens, Khvicha Kvaratskhelia et Nuno Mendes, notés 89, tandis que Willian Pacho complète le top 5 avec la même note. Achraf Hakimi et João Neves suivent avec 88, devant Marquinhos (87), Fabián Ruiz et Désiré Doué (86). La domination parisienne est particulièrement impressionnante puisque les 13 premières places sont toutes occupées par des joueurs du PSG. Bradley Barcola est 11e avec 85, devant Matvey Safonov et Warren Zaïre-Emery, tous deux notés 83.

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Derrière le PSG, les notes attribuées au reste de la Ligue 1 apparaissent étonnamment faibles et ne reflètent pas forcément le niveau du championnat, notamment en comparaison avec les évaluations accordées aux joueurs des autres grands championnats. Il faut attendre la 14e position pour trouver un joueur d’un autre club : Florian Thauvin, avec Lens, affiche une note de 82, comme Corentin Tolisso avec l’OL. Meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière avec 21 réalisations, Estéban Lepaul est 16e avec 81, devant notamment Brice Samba, Adrien Thomasson, Lucas Hernández, Moussa Niakhaté ou Denis Zakaria. La base complète des notes doit être publiée ce vendredi 21 août à 19 heures, avant la sortie d’EA Sports FC 27 le 25 septembre.

LE TOP 27 DES JOUEURS DE LIGUE 1 DANS EA SPORTS FC 27