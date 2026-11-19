Le mercato d’hiver approche, charriant avec lui tout son lot de rumeurs. Marseille n’est bien sûr pas épargné par le phénomène, mais est plutôt concerné par le sens des départs. Le club a toujours besoin de réduire sa masse salariale et la vente de joueurs situés en haut de sa grille fera du bien (Højbjerg est cité du côté de la Juventus notamment), même si cela affaiblit l’effectif déjà court de Bruno Genesio. Le technicien paye encore un mercato d’été où aucune nouvelle recrue n’a signé au club.

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À la place, le technicien marseillais a intégré les éléments en retour de prêt, avec succès pour certains comme Amine Harit, moins pour d’autres à l’instar de Neal Maupay et Angel Gomes. Certains jeunes ont eu leur chance aussi afin d’apporter un peu d’insouciance et de bousculer la hiérarchie. Kelyann Bezahaf, Nouhoum Kamissoko et surtout Keyliane Abdallah ont réussi à tirer leur épingle du jeu, même si pour ce dernier, un aller-retour en réserve lui a été imposé après une attitude jugée déplaisante en match.

Le profil de Sergio Camello plaît à beaucoup de monde

Après des débuts compliqués, Genesio a serré les dents pour trouver de la cohérence dans le jeu et obtenir des résultats. Après 10 journées, Marseille est remonté à la 4e place de Ligue 1 et s’est relancé en Ligue Europa suite à son succès sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Sans crier victoire trop tôt, l’entraîneur marseillais est en train de relancer son équipe. En coulisse, la direction travaille également et réfléchit à la manière de se renforcer à court et à plus long terme. Il faudra évidemment dégager des moyens.

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À l’instant T, les Phocéens n’en ont pas et c’est pour cela qu’ils cherchent des profils à moindre coût. D’après Marca, leurs regards se sont jetés sur Sergio Camello (25 ans), auteur de 7 buts en 11 journées de Liga, dont un doublé contre le Barça, et un autre but face au Real. L’attaquant du Rayo Vallecano a un autre avantage, c’est celui d’être libre au mois de juin 2027. Il ne prolongera pas, selon la publication espagnole. Évidemment, cette situation n’a pas échappé à d’autres clubs, en Liga d’abord, mais aussi du côté de Côme. Toutes ces équipes intéressées ont même déjà approché le représentant du joueur et soumis des propositions verbales. L’OM est dans le match.