Coupe du Monde 2026 : malgré un scénario dingue, Algérie - Autriche suscite la polémique

44 ans plus tard, l’Algérie devait laver son honneur. Le "match de la honte" est un récit que même ceux qui n’étaient pas nés connaissent aujourd’hui par coeur. Le 25 juin 1982 à Gijon, la RFA s’impose 1-0 face à l’Autriche lors du dernier match du groupe, condamnant ainsi les chances de qualification de l’Algérie, pourtant victorieuse face au Chili la veille (3-2). A l’époque, les joueurs autrichiens et allemands donnent l’impression de laisser filer le temps, de ne prendre aucun risque, et cela se traduit par de longues séquences de passes sans chercher à attaquer.

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Ironie de l’histoire : l’Algérie et l’Autriche se retrouvaient cette nuit dans ce qui s’apparentait à une finale pour rejoindre les 16es de finale. Un match nul arrangeait les deux nations, qualifiées automatiquement dans ce cas de figure puisqu’elles comptaient chacune trois points avant la rencontre. Si on a un temps cru que les Algériens tenaient leur vengeance de 82, les deux équipes se sont bel et bien quittées sur le score de 3-3.

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De longues séquences sans intensité ni volonté d’attaquer

L’Autriche avait ouvert le score grâce à Arnautovic (28e, 0-1), Belghali lui a répondu de forte belle manière (45e, 1-1), Sabitzer a permis aux Autrichiens de reprendre l’avantage (55e, 1-2), puis Mahrez a remis les deux équipes à égalité après un numéro d’Houssem Aouar (60e, 2-2). A ce moment-là, ni Algériens ni Autrichiens n’étaient dans le calcul, les deux nations ayant la volonté farouche de l’emporter. Jusqu’à cette pause fraîcheur de la seconde période quand le score était de 2-2. Cette interruption a soudainement coupé le rythme et les intentions de chaque côté. On a alors senti deux équipes jouer avec le frein à main et se contentant visiblement du résultat, arrangeant pour tout le monde.

Ces longues séquences de passe à dix n’ont échappé à personne et la rencontre a alors sombré dans la caricature. On pensait se diriger vers un match nul sans plus de buts, sauf que Riyad Mahrez surgissait pour inscrire le but du 3-2 dans les arrêts de jeu, croyant ainsi donner la victoire à son pays (3-2, 90+3e). Son but sonnait comme une forme de vengeance de 1982, éliminant ainsi l’Autriche de la compétition. Mais à peine trois minutes plus tard, Sasa Kalajzic égalisait de la tête pour finalement requalifier l’Autriche (3-3, 90+6e). Les deux nations ont donc validé leur billet pour les 16es de finale, mais le scénario de la deuxième période devrait déclencher pas mal de débats au regard de l’historique entre les deux pays. L’Autriche termine deuxième du groupe J et défiera l’Espagne à Los Angeles jeudi 2 juillet. L’Algérie, troisième, affrontera la Suisse à Vancouver dans la nuit de jeudi à vendredi.