Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue des Champions

« Massacre à la parisienne », le CUP lance le choc face au Barça

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Parc des Princes @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
PSG 1-0 Barcelone
winamax
1 1.58 N 3.75 2 4.40 1er pari remboursé Voir sur CANAL+ FOOT

Le Collectif Ultras Paris a sorti le grand jeu. À quelques instants du coup d’envoi du choc entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone en Ligue des Champions, les supporters parisiens ont déployé un tifo spectaculaire dans les tribunes du Parc des Princes pour l’entrée des joueurs. Avec un message particulièrement provocateur : « Massacre à la parisienne ». De quoi donner immédiatement le ton de cette affiche européenne très attendue.

La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Dans une ambiance électrique, le CUP a ainsi voulu envoyer un message fort aux Blaugrana avant même le début des hostilités avec une référence cinématographique évidente à la série de films d’horreur «Massacre à la tronçonneuse». Une manière de mettre la pression sur les joueurs barcelonais.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Barcelone
PSG

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier