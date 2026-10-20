« Massacre à la parisienne », le CUP lance le choc face au Barça

Le Collectif Ultras Paris a sorti le grand jeu. À quelques instants du coup d’envoi du choc entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone en Ligue des Champions, les supporters parisiens ont déployé un tifo spectaculaire dans les tribunes du Parc des Princes pour l’entrée des joueurs. Avec un message particulièrement provocateur : « Massacre à la parisienne ». De quoi donner immédiatement le ton de cette affiche européenne très attendue.

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« Massacre à la parisienne » Le CUP lance le choc entre le PSG et le FC Barcelone. #PSGBarça https://t.co/LVIGhysN1o — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) October 20, 2026

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Dans une ambiance électrique, le CUP a ainsi voulu envoyer un message fort aux Blaugrana avant même le début des hostilités avec une référence cinématographique évidente à la série de films d’horreur «Massacre à la tronçonneuse». Une manière de mettre la pression sur les joueurs barcelonais.