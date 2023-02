Premier League : Tottenham conforte sa 4e place et enfonce Chelsea dans la crise !

Passé quatrième de Premier League, Tottenham pouvait prendre le large sur le cinquième Newcastle dans la course à la Ligue des Champions. Pour se faire, les Spurs retrouvaient Chelsea pour le compte de la 25e journée de Premier League. À domicile, Tottenham optait pour un 3-4-2-1 avec Fraser Forster dans les cages derrière Cristian Romero, Eric Dier et Clément Lenglet. Ben Davies et Emerson Royal prenaient les couloirs avec Oliver Skipp et Pierre-Emile Hojbjerg dans l’entrejeu. Enfin, Harry Kane était épaulé par Dejan Kulusevski et Richarlison en attaque. De leur coté, les Blues de Graham Potter s’articulaient en 4-2-3-1 avec Kepa Arrizabalaga officiant comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Reece James, Thiago Silva, Kalidou Koulibaly et Ben Chilwell. Ruben Loftus-Cheek et Enzo Fernandez assuraient le double pivot. Seul en pointe, Kai Havertz était soutenu par Hakim Ziyech, Joao Félix et Raheem Sterling.

Chelsea prenait d’entrée le contrôle du jeu et tentait d’établir son tempo sur la rencontre. Plus attentiste, Tottenham maintenait néanmoins son adversaire à distance de son but. Si Joao Félix se distinguait en mettant à contribution le gardien adverse (17e), les Blues connaissaient rapidement un coup dur avec la blessure de Thiago Silva qui était alors remplacé par Wesley Fofana (19e). Dans la foulée, Harry Kane se procurait une situation de frappe (21e) tout comme Enzo Fernandez pour les Blues (25e). Un début de match assez calme qui s’emballait suite à une lourde frappe de Pierre-Emile Hojbjerg aux abords de la surface (28e). Ce tir du Danois venait mourir sur le poteau de Kepa Arrizabalaga. Avant la pause, Richarlison pour Tottenham (40e) et Raheem Sterling (42e) pour Chelsea se montraient sans pour autant amener un grand danger.

Au retour des vestiaires, Tottenham ne se faisait pas prier et Emerson Royal rentrait dans la surface avant de frapper. La défense se dégageait en catastrophe et le ballon revenait sur Oliver Skipp. Le jeune talent de l’académie des Spurs déclenchait une lourde frappe sous la barre transversale qui ne laissait aucune chance au portier des Blues (1-0, 46e). Mené, Chelsea tentait alors de réagir et se cassait les dents sur un rival londonien bien organisé. Remuant, Joao Félix se montrait de nouveau, mais voyait sa frappe être contrée (60e). Pas en reste, Tottenham essayait de prendre le large et Harry Kane recherchait Ben Davies dans la surface adverse en vain (66). Chelsea répondait via un tir de Mason Mount mais encore une fois, Fraser Forster était solide (68e).

Tottenham essayait de se mettre à l’abri et Richarlison voyait sa frappe terminer dans les tribunes (76e) tandis que juste après Harry Kane sur un corner d’Heung-min Son prolongé du premier au second poteau par Eric Dier trouvait la faille (2-0, 82e). Le meilleur buteur de l’histoire des Spurs enfonçait un peu plus une équipe de Chelsea en plein naufrage. Les Blues tentaient de faire preuve de caractère pour réagir mais les joueurs de Tottenham tenaient bon. Avec cette victoire 2-0, les Spurs confortent leur 4e place avec quatre points d’avance sur Newcastle (5e) qui compte deux matches de moins. Chelsea de son côté est dixième à quatorze points de son adversaire du jour.