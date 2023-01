Mauricio Pochettino a choisi son prochain club

Neuf. Depuis le début de l’exercice 2022-23, neuf entraîneurs de Ligue 1 ont été limogés. Mais du côté du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier ne semble pas inquiété bien que le nom de Zinedine Zidane revienne encore et toujours. Si tout n’est pas parfait dans la capitale, le technicien tricolore, qui avance main dans la main avec Luis Campos, a pris la succession de Mauricio Pochettino. Ce dernier a été remercié à l’issue de l’exercice 2021-22. Recruté à l’hiver 202& pour aider le PSG à passer un cap en Ligue des Champions, l’Argentin a échoué dans sa mission.

La suite après cette publicité

Libre et sans club depuis des mois, l’ancien coach de Tottenham a été lié à plusieurs écuries ces dernières semaines. Son nom a été mentionné au Bayern Munich, où Julian Nagelsmann ne faisait pas l’unanimité dans le vestiaire. Mais l’Allemand a le soutien de ses patrons. En France, Nice a tâté le terrain quand cela a commencé à vacillé avec Lucien Favre. Mais Pochettino a refusé les avances azuréennes. En Angleterre, il a été cité parmi les candidats à la succession de Gareth Southgate. Le principal intéressé a d’ailleurs avoué qu’il n’était pas contre prendre les commandes d’une sélection.

À lire

Chelsea : la pépite Arsen Zakharyan évoque la progression de son transfert

Pochettino vise le banc de Chelsea

Son nom a aussi été lié à Chelsea, qui cherchait un remplaçant à Thomas Tuchel en septembre dernier. Mais la nouvelle direction a finalement misé sur Graham Potter. De son côté, Pochettino, qui a été recruté en tant que consultant pour The Athletic durant la Coupe du Monde, est resté à quai. Mais il pourrait ne pas rester encore très longtemps au chômage. Ce mercredi, The Sun révèle que le coach âgé de 50 ans regarde de près ce qu’il se passe à Chelsea, où l’équipe de Graham Potter pointe actuellement à la dixième place du classement de Premier League.

La suite après cette publicité

Selon le média anglais, l’entraîneur londonien est sur la sellette et un mauvais résultat face à Fulham demain pourrait lui coûter cher. Sa direction veut attendre mais sévira en cas de défaite. Pochettino observe donc tout cela et ne serait pas contre prendre les commandes des Blues, malgré son attachement à Tottenham. L’Argentin a toujours une maison dans la capitale anglaise. Un endroit où il a passé beaucoup de temps lorsqu’il dirigeait le PSG et encore plus depuis son départ. Il pourrait donc y prendre définitivement ses quartiers si Chelsea fait appel à lui. En tout cas, lui est prêt !