FA Cup : Bournemouth sorti par une D5

Déconvenue. Bournemouth, pensionnaire de Championship, s'est fait éliminer de la FA Cup au 4ème tour ce dimanche soir par Boreham Wood (0-1), actuel 5ème de la D5 anglaise. Le héros du jour se nomme Mark Ricketts chez les Woods.

La suite après cette publicité

C'est lui qui a inscrit le seul but de la rencontre au Goldsands Stadium quelques minutes avant la pause (38e). Après cet exploit face aux Cherries, Boreham continue son beau parcours dans cette nouvelle édition de la plus vielle compétition de football au monde et se déplacera à Goodison Park pour y défier Everton au 5ème tour (8ème de finale).