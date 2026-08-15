FIFA : la Maison Blanche vole au secours de Gianni Infantino

Dans un contexte de fortes critiques autour du projet de création d’une société commerciale permettant de vendre des parts de la Coupe du Monde, Gianni Infantino peut compter sur un soutien de poids venu des États-Unis. Andrew Giuliani, chargé de la coordination de la Coupe du Monde à la Maison Blanche, a pris la défense du président de la FIFA et estime que les attaques dont il fait l’objet relèvent davantage de considérations politiques que de son bilan à la tête de l’instance.

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Interrogé par The Athletic, le responsable américain a notamment déclaré : « C’est de la politique. Je l’ai déjà vu lorsque d’autres personnes étaient prises pour cible. Les gens sont jaloux de ceux qui accomplissent de grandes choses. » Giuliani estime ainsi qu’Infantino a permis à la FIFA de franchir un nouveau cap : « Ce que Gianni Infantino a fait pour la FIFA, c’est l’amener à un niveau inédit, un niveau qu’ils ne pensaient probablement pas atteignable. » Et de conclure, en assumant pleinement son soutien : « Je regarderais l’ensemble de son travail et je me dirais : c’est la personne que je voudrais voir aux commandes. »