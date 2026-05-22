Menu Rechercher
Commenter 7
CDM

CdM 2026, Brésil : la convocation de Neymar divise

Par Tom Courel
1 min.
Neymar lors de sa présentation à Santos @Maxppp

Sortira-il du rectangle vert en pleurant cet été ? À l’heure actuelle, le futur de Neymar avec le Brésil à la Coupe du Monde fait fantasmer, mais également paniquer. En effet, le joueur de 34 ans s’est encore blessé cette semaine et sa présence au Mondial 2026 laisse de nombreuses interrogations aux supporters et aux journalistes. Dans l’Hexagone, l’ancien attaquant du FC Barcelone est dans tous les débats. Hier soir, dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo était en compagnie de Kevin Diaz pour en discuter. Et il a estimé qu’il ne fallait pas comparer le football de club et le football de sélection (Santos et le Brésil pour sa part).

La suite après cette publicité

« Là, on parle de tout un pays » a indiqué Diaz pour lancer le sujet, avant de détailler. « Si Neymar a joué 11 matchs sur les trois derniers mois, que c’est l’un des deux meilleurs joueurs de l’histoire du pays, qu’il est encore en âge de participer à une Coupe du monde où il y a 26 joueurs convoqués et que les joueurs le réclament, il va permettre de décharger une certaine pression. S’il n’était pas là, les gens diraient : "Oui, mais vous n’avez pas pris Neymar, c’est normal". S’il est apte à jouer, ça donne du plaisir et ça fait rêver les gens ! Si on a 26 joueurs, je ne crois pas que Neymar est un problème ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Brésil
Santos
Neymar

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Brésil Flag Brésil
Santos Logo Santos
Neymar Neymar
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier