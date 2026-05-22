CdM 2026, Brésil : la convocation de Neymar divise

Sortira-il du rectangle vert en pleurant cet été ? À l’heure actuelle, le futur de Neymar avec le Brésil à la Coupe du Monde fait fantasmer, mais également paniquer. En effet, le joueur de 34 ans s’est encore blessé cette semaine et sa présence au Mondial 2026 laisse de nombreuses interrogations aux supporters et aux journalistes. Dans l’Hexagone, l’ancien attaquant du FC Barcelone est dans tous les débats. Hier soir, dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo était en compagnie de Kevin Diaz pour en discuter. Et il a estimé qu’il ne fallait pas comparer le football de club et le football de sélection (Santos et le Brésil pour sa part).

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« Là, on parle de tout un pays » a indiqué Diaz pour lancer le sujet, avant de détailler. « Si Neymar a joué 11 matchs sur les trois derniers mois, que c’est l’un des deux meilleurs joueurs de l’histoire du pays, qu’il est encore en âge de participer à une Coupe du monde où il y a 26 joueurs convoqués et que les joueurs le réclament, il va permettre de décharger une certaine pression. S’il n’était pas là, les gens diraient : "Oui, mais vous n’avez pas pris Neymar, c’est normal". S’il est apte à jouer, ça donne du plaisir et ça fait rêver les gens ! Si on a 26 joueurs, je ne crois pas que Neymar est un problème ».