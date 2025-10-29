Lorient - PSG : les compositions officielles

Ce mercredi, c’est la 10e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un duel entre le FC Lorient et le Paris Saint-Germain. À domicile, les Merlus s’articulent dans un 4-3-3 avec Yvon Mvogo dans les cages derrière Igor Silva, Montassar Talbi, Darlin Yongwa et Arsène Kouassi. Le milieu de terrain est assuré par Noah Cadiou et Laurent Abergel avec Dermane Karim en sentinelle. Devant, Mohamed Bamba est épaulé par Joel Mvuka et Pablo Pagis.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Franciliens s’organisent dans un 4-3-3 avec Lucas Chevalier qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Lucas Beraldo, Marquinhos, Ilya Zabarnyi et Nuno Mendes. Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué composent l’entrejeu. En pointe, Ousmane Dembélé est soutenu par Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye

Les compositions

FC Lorient : Mvogo - Silva, Talbi, Yongwa, Kouassi - Cadiou, Karim, Abergel - Pagis, Bamba, Mvuka

La suite après cette publicité

Paris Saint-Germain : Chevalier - Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Mendes - Mayulu, Zaïre-Emery, Doué - Ndjantou, Dembélé, Mbaye