Les violents incidents survenus en marge de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Levski Sofia, jeudi soir en Ligue Europa, prennent désormais une tournure diplomatique. Ce jeudi, peu avant le coup d’envoi, de sérieux affrontements ont éclaté entre les supporters des deux équipes dans les tribunes du stade Vélodrome. Alors que le parcage visiteurs avait été limité à 500 personnes sur décision de la préfecture, plusieurs supporters bulgares avaient pris place dans la tribune Jean-Bouin. Des provocations ont alors fait monter la tension, alors que plusieurs saluts nazis ont également été observés dans le parcage visiteurs dans des vidéos révélées sur les réseaux sociaux. Des centaines de supporters marseillais ont ensuite quitté le virage sud pour en découdre avec les fans bulgares, avant l’intervention des forces de l’ordre.

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Selon la préfecture de police, onze supporters bulgares ont été blessés, dont cinq ont nécessité une hospitalisation. L’Olympique de Marseille a rapidement condamné ces violences dans un communiqué publié pendant la rencontre, tandis que Bruno Genesio a également regretté ces débordements après le match. Du côté bulgare, le ton était beaucoup plus virulent. Le directeur exécutif du Levski Sofia, Daniel Borimirov, qui avait réclamé en vain l’arrêt de la rencontre auprès du délégué de l’UEFA, a notamment demandé que plus aucun match européen ne soit disputé au Vélodrome. L’entraîneur du club bulgare, Julio Velazquez, a quant à lui dénoncé un épisode « pathétique pour le foot, et bien sûr inacceptable ».

La présidente bulgare interpelle la France et l’UEFA

Mais l’affaire a pris une tout autre dimension dans la soirée avec la prise de parole d’Iliana Iotova, la présidente de la Bulgarie, qui a directement interpellé les autorités françaises et l’instance européenne dans un message publié sur son compte Facebook. « Les images venues de Marseille sont bouleversantes ! Les agressions contre les supporters bulgares souillent l’un des plus grands sports, qui rassemble des millions de personnes à travers le monde. Chacun doit pouvoir soutenir son équipe sans craindre pour sa sécurité. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Les autorités françaises doivent faire toute la lumière sur les circonstances de ces agressions et demander des comptes à leurs auteurs, et l’UEFA doit vérifier comment la sécurité des supporters bulgares a été assurée dans le stade. Nous sommes prêts à apporter toute l’assistance nécessaire à nos compatriotes ! Ce comportement est inadmissible ! », a ainsi déclaré la cheffe de l’État bulgare.

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Dans le même temps, le ministère bulgare des Affaires étrangères a annoncé l’envoi d’une note diplomatique à la France afin de réclamer une « enquête approfondie ». Plus largement, toute la classe politique bulgare s’est emparée du dossier ces dernières heures. L’ancien Premier ministre Boïko Borissov s’est dit « furieux en voyant ces images », exigeant que le gouvernement bulgare demande des comptes aux autorités françaises et que l’UEFA prononce « les sanctions les plus sévères ». De son côté, Ivaylo Mirtchev, coprésident du parti «Oui, Bulgarie», a dénoncé une intervention tardive et inadéquate de la police française. Selon plusieurs médias bulgares, des supporters du Levski Sofia prévoient même de manifester ce vendredi devant l’ambassade de France à Sofia. L’affaire dépasse donc largement le cadre sportif, alors que l’Olympique de Marseille s’expose désormais à de lourdes sanctions de la part de l’UEFA.