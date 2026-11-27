Certains destins se jouent à très peu de choses, et Noah Codjo-Evora en conviendra volontiers. Ce nom ne vous évoque certainement rien, mais il est pourtant le dernier Français à avoir porté le maillot du Bayern Munich. Après avoir été lancé par Vincent Kompany le week-end dernier face à Cologne en Bundesliga (1-1), le joueur de 19 ans a effectué ses débuts en Ligue des Champions cette semaine face au LOSC (défaite 2-1). Derrière cette semaine à mille à l’heure et riche en émotions, son passage au Bayern Munich est aussi le fruit d’une histoire singulière puisqu’il avait été recruté à l’été 2024 en provenance… d’Annecy, alors que le recruteur allemand à l’origine de sa signature était presque venu l’observer par hasard.

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Au détour d’un tournoi de jeunes qu’il était censé superviser ce jour-là, le scout en question s’était retrouvé sur une rencontre de U17 Nationaux entre Torcy et Annecy pendant laquelle Codjo-Evora avait marqué les esprits. En janvier 2024, le Bayern lui propose alors un essai, qu’il transformera avec succès après avoir essuyé des refus de l’OL, Clermont ou encore Saint-Étienne plus tôt. Un rêve à peine incroyable pour cet attaquant d’1m94, passé auparavant par Ain Sud Foot (2017-2021), le FC Villefranche-Beaujolais (2021-2023), et donc le FC Annecy (2023-2024).

Le Bayern vient de le prolonger jusqu’en 2030

Ces dernières semaines, le Français est en train de franchir un nouveau cap important au Bayern Munich. Après avoir longtemps été freiné par des blessures à répétition, qui ont limité sa progression et son temps de jeu durant ses deux premières saisons en Allemagne, c’est à son tour de bénéficier du malheur des autres. Les absences de Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari et Luis Diaz, lui permettent de gratter du temps de jeu depuis plusieurs matches. Une opportunité à saisir pour celui qui évolue habituellement avec la réserve, entraînée par Dante, l’ancien défenseur de l’OGC Nice. Il faut dire que cette promotion à l’étage supérieur n’a rien d’anodine tant Codjo-Evora s’était montré à son avantage avec la réserve.

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Auteur de quatre buts et une passe décisive en quatorze rencontres de Regionalliga (quatrième division allemande, ndlr), ainsi qu’un but en quatre apparitions en Youth League, il s’est notamment illustré en trouvant le chemin des filets lors de quatre journées consécutives de championnat, entre septembre et octobre. Du haut de son mètre 94, il dispose d’un profil athlétique intéressant à l’image d’un Joshua Zirkzee, capable de peser sur les défenses, de prendre la profondeur ou de conserver le ballon dos au but. Des qualités qui lui permettent de présenter plusieurs solutions à son entraîneur et qui expliquent pourquoi le Bayern vient de le prolonger jusqu’en 2030. Michael Wiesinger, le responsable du développement sportif et de la formation au sein du club bavarois, s’est d’ailleurs fendu d’une sortie sans équivoque concernant l’attaquant longiligne : «nous sommes convaincus que son potentiel de développement est encore loin d’être épuisé.»

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Vincent Kompany, lui, semble particulièrement apprécier le profil du Français. Alors qu’il lui donne du temps de jeu en raison de l’hécatombe qui touche les pensionnaires de l’Allianz Arena, le Belge a fait un portrait élogieux du natif de Bron : «l’évolution de Codjo-Evora est très particulière. C’est un garçon qui a souvent été blessé, ce qui explique aussi qu’il soit passé sous les radars. Il est très complet, propre dans sa première touche de balle, sait conclure du droit comme du gauche. Il possède également du volume et de la puissance dans son jeu. On peut déjà voir dans quelle direction son profil peut évoluer. Si nous pouvons offrir du temps de jeu à deux ou trois joueurs qui pourront ensuite être importants dans d’autres matches en fin de saison, nous aurons gagné quelque chose durant cette période. Cela ne peut pas arriver s’ils ne jouent pas maintenant.» Persona non grata en France, Noah Codjo-Evora peut désormais s’installer dans l’un des meilleurs clubs du monde. Le destin tient en très peu de choses.