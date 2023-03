Nuno Mendes déclare sa flamme au PSG !

La suite après cette publicité

Dans une interview accordée sur PSG TV, le latéral gauche portugais du Paris Saint-Germain Nuno Mendes s’est confié sur son aventure parisienne. L’occasion pour l’international de la Seleção de 20 ans de délivrer un très joli message à l’égard du club de la capitale, qu’il a rejoint dans les derniers instants du mercato estival 2021 et de ses coéquipiers.

«J’ai toujours suivi les matches du PSG, d’autres clubs français aussi mais surtout le PSG. Ils ont d’excellents joueurs, c’est un club qui offre du grand football. Je pense que c’est un club qui a envie de tout gagner et c’est dans des clubs comme ça que nous voulons jouer et de partager le vestiaire avec de tels joueurs. J’ai d’excellents coéquipiers. Je pense que n’importe quel joueur rêve d’être ici et moi je le vis, j’en profite au maximum et j’apprends tous les jours.» Le message est passé !

