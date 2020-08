Ligue des Champions : le titi Kingsley Coman a crucifié le PSG

La suite après cette publicité

La première finale de Ligue des Champions de son histoire, le Paris SG l'a perdue. Le Bayern Munich l'a emporté, sur la pelouse du Estadio da Luz, sur la plus petite des marges (1-0). Et, scénario cruel pour le club de la capitale, c'est un de ses anciens protégés qui a inscrit le seul et unique but de la partie, à savoir Kingsley Coman (24 ans).

«Je suis très très heureux, c'est une soirée magnifique, extraordinaire, il ne manque que les supporters et le rêve serait parfait», a confié l'international tricolore, buteur de la tête sur un centre de Joshua Kimmmich après une belle prestation d'ensemble, au sortir de la rencontre au micro de TF1 avant de poursuivre.

Une pensée pour Kimpembe

«Je voulais absolument faire un bon match, j'ai dit avant le match, je suis 100% Bayern Munich, je suis un professionnel», a confié le pur produit du centre de formation parisien avant d'ajouter. «On a maîtrisé, ils ont quand même eu des contres, mais on a gagné, on a n'a pas pris de but», a-t-il souligné.

Grand regret de la direction parisienne, qui avait été furieuse de le voir partir libre en 2014 à la Juventus, le jeune attaquant, très classe, a ensuite eu une pensée pour son club de cœur et son ami Presnel Kimpembe. «J'ai dit à Presnel : "désolé mais c'est comme ça". Ils sont allés en finale, ils ont une équipe extraordinaire, ce sera pour l'année prochaine», a-t-il conclu. Pas sûr que cela suffise à atténuer la peine parisienne.