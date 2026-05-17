Troyes : deux clubs de Ligue 1 lorgnent la sensation Martin Adeline

Alors que la fin de saison pointe le bout de son nez, les directeurs sportifs des clubs de l’élite sont déjà dans les starting-blocks pour préparer le prochain exercice. Dans un contexte économique où les finances des formations de Ligue 1 sont souvent restreintes, la tentation d’aller fouiner à l’étage inférieur pour dénicher des joueurs à fort potentiel est plus que jamais d’actualité. C’est dans cette optique que le marché s’emballe déjà pour les pépites de notre antichambre. Parmi elles, Martin Adeline coche absolument toutes les cases pour devenir l’un des très grands animateurs du prochain mercato estival et agiter les rubriques transferts.

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Le milieu offensif de 22 ans vient en effet de boucler une saison tout bonnement exceptionnelle sous les couleurs de l’ESTAC Troyes. Passé par le prestigieux centre de formation du Paris Saint-Germain, le meneur de jeu a littéralement survolé les débats cette année. Véritable maître à jouer de son équipe, il affiche un bilan statistique XXL avec 10 buts et 11 passes décisives en 32 rencontres de championnat. Des masterclass répétées qui ont grandement participé au titre de champion de France de Ligue 2 acquis par le club aubois, et qui lui ont logiquement valu une nomination aux Trophées UNFP 2026 dans la très prestigieuse catégorie du meilleur joueur de L2. Il aurait même pu décrocher ce titre symbolique si le stéphanois Zuriko Davitashvili n’avait pas encore plus brillé que lui.

Le profil d’Adeline plait au RC Lens et à Lorient

Forcément, une telle éclosion attire les regards et attise les convoitises à quelques semaines de l’ouverture officielle du marché des transferts. Sous contrat avec l’écurie troyenne jusqu’en juin 2027, le dynamiteur aubois est aujourd’hui devenu l’un des profils les plus intensément surveillés de l’Hexagone. Si la direction de l’ESTAC peut se targuer d’avoir encore la main sur ce dossier grâce à ce bail longue durée, il sera extrêmement complexe de résister aux sirènes de l’élite face aux ambitions grandissantes du joueur.

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Selon nos informations, plusieurs clubs sont déjà à pied d’œuvre pour tenter de rafler la mise. En France, le RC Lens et le FC Lorient suivent de très près l’évolution de ce dossier, d’autant que la menace vient également de l’étranger. Le profil technique et décisif du jeune Français a traversé les frontières, à tel point que le mythique club allemand d’Hambourg (13e au classement final de Bundesliga) a fait part de son vif intérêt pour s’attacher ses services. Le feuilleton Martin Adeline est lancé, et l’été s’annonce très chaud dans l’Aube !