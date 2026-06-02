Accord MU-Atalanta pour Ederson

L’affaire était quasiment entendue. Depuis plusieurs semaines, Manchester United négocie avec l’Atalanta le transfert du milieu brésilien Ederson (26 ans). Une indemnité de 40,5 M€ et des bonus de 3,5 M€ étaient évoqués. De son côté, le joueur signerait un bail de 5 ans rémunéré à hauteur de 5 M€ nets par saison.

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Ce soir, The Athletic assure qu’un accord total a été trouvé entre la Dea et les Red Devils. La part fixe du transfert reste fixée à 40,5 M€, mais le montant des bonus monte à 4,5 M€. Ederson doit désormais passer sa visite médicale avant de devenir le successeur officiel de Casemiro.