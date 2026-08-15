Cristian Romero s’engage à l’Atlético de Madrid !

L’Atlético de Madrid tient son nouveau défenseur central. Le club madrilène vient d’officialiser l’arrivée du défenseur de 28 ans, Cristian Romero, après un accord avec Tottenham pour son transfert. Ainsi, il quitte les Spurs après cinq saisons en Angleterre. Romero aurait signé un contrat de cinq ans, le liant à l’Atlético de Madrid jusqu’en juin 2031.

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¡Bienvenido, Cristian 'Cuti' Romero! 🔴⚪



Acuerdo con el Tottenham Hotspur para el traspaso del defensa internacional argentino, quien firma por nuestro club hasta 2031.



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Très apprécié par Diego Simeone, Romero constituait l’une des priorités du technicien argentin pour renforcer une défense qui avait encaissé 81 buts en 61 rencontres la saison dernière. Le joueur avait lui-même fait part de son envie de tourner la page à Tottenham, où sa relation avec le club s’était tendue ces derniers mois. L’Atlético réalise donc une opération particulièrement intéressante. Romero devient la quatrième recrue estivale des Colchoneros après Grimaldo, Hjulmand et Kang-in Lee.