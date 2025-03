Ligue des Champions, PSG : quel onze pour renverser Liverpool ?

Marquer son histoire. Voilà le défi proposé au Paris Saint-Germain, mardi soir, du côté d’Anfield Road. Après sa cruelle défaite au Parc des Princes (0-1), le club de la capitale française va tenter de renverser Liverpool en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Une rencontre qui aura des airs de vengeance pour les Parisiens, dominateurs au Parc des Princes mais finalement surpris dans les ultimes instants sur l’unique offensive des Reds grâce à un but du remplaçant Harvey Elliott. Dos au mur, les hommes de Luis Enrique ont malgré tout de nombreuses raisons d’y croire, qui plus est après leur nouvelle démonstration offensive, ce samedi face à Rennes (4-1), lors de la 25e journée de Ligue 1. En confiance et disposant d’un groupe au complet, le PSG a désormais les yeux rivés sur le choc décisif face aux Reds.

Safonov ou Donnarumma ?

«Je vous ai menti. Bien sûr que j’ai toujours pensé à Liverpool et c’est le cas depuis le tirage au sort des huitièmes de finale (sourire). C’est un plaisir d’entraîner mon équipe. Je veux souligner la mentalité de tous mes joueurs, ceux qui jouent, ceux qui sont restés sur le banc. Je veux vraiment mettre en avant la mentalité de tous les joueurs. En tant que staff, il nous faut évaluer les minutes de jeu des uns et des autres en vue de ce match décisif. On se fie aux impressions, aux ressentis des joueurs. À nous de gérer la charge des minutes, la distribution, de façon équilibrée. », confiait, à ce titre, Luis Enrique en conférence de presse avant d’afficher son optimisme.

«On est dans les meilleures conditions, on n’a rien à perdre et on va tout donner pour essayer de se qualifier. Nous sommes une équipe plus dangereuse que par le passé. Le football, c’est la magie. Ce n’est pas l’équipe qui a le meilleur budget qui gagne. Après la défaite, nous étions tristes, nous nous sommes remis en marche et on a repris nos esprits. On a joué un bon match contre Rennes qui a bien joué, notamment en deuxième période. On a réussi à gagner. C’était un match difficile, mais nous avons joué sérieusement et cela nous permet d’avoir beaucoup d’espoirs pour Liverpool». Reste une interrogation centrale : avec quel onze le PSG se présentera sur la pelouse d’Anfield dans un peu plus de 48 heures ? Un premier doute apparaît d’ailleurs avec le poste de gardien de but.

Désiré Doué pour mener l’opération remontada ?

Critiqué après le but encaissé lors du match aller, Gianluigi Donnarumma reste le favori au poste sur le papier, mais Luis Enrique pourrait également surprendre tout son monde en titularisant Matvey Safonov, auteur d’une prestation sérieuse contre le Stade Rennais. En défense, du classique est en revanche attendu. Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos et Nuno Mendes devraient ainsi être associés pour tenter de canaliser les vagues liverpuldiennes et bloquer l’inévitable Mohamed Salah, invisible en terres parisiennes. Au milieu de terrain, deux options semblent s’offrir au technicien francilien. Si Vitinha et Joao Neves sont logiquement pressentis pour débuter ce choc, reste à savoir qui aura les faveurs de l’architecte des Rouge et Bleu entre Désiré Doué ou Fabian Ruiz.

Passeur décisif, très performant face au SRFC et surfant plus globalement sur une très belle dynamique, le premier cité pourrait être une réelle alternative dans le système parisien. Sa titularisation offrirait ainsi au PSG un visage encore plus offensif. Technique, vif et capable de casser les lignes, Doué postule plus que jamais à une place dans le onze à moins que Luis Enrique décide de repartir avec les mêmes hommes qu’à l’aller. Très certainement convaincu par la prestation de ses joueurs, au-delà du résultat final, le technicien espagnol pourrait alors une nouvelle fois aligner Fabian Ruiz dans l’entrejeu. Un gage de sécurité et d’équilibre. Enfin, l’habituel trio offensif du PSG devrait sans trop de surprise être reconduit.

Préservés ce samedi face aux Bretons, Khvicha Kvaratskhelia, auteur d’une entrée fracassante, et Ousmane Dembélé, fort d’un nouveau doublé, sont attendus sur le front de l’attaque. Tout comme Bradley Barcola, buteur et passeur contre les Rennais. Une chose est sûre, peu importe les hommes choisis par Luis Enrique, le PSG a rendez-vous avec son histoire. L’objectif est loin d’être simple mais si excitant : terrasser Liverpool devant son public pour poursuivre son rêve européen. Pour rappel, en cas de qualification pour les quarts de finale, les champions de France en titre retrouveraient Bruges ou Aston Villa (les Villans ont remporté le match aller sur le score de 3 buts à 1)…