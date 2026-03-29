Younès Belhanda aurait agressé un coéquipier au couteau !

C’est une révélation assez choquante faite par Birkir Bjarnason, international islandais. Dans une interview accordée à la presse islandaise, l’ancien milieu de 38 ans, qui a récemment pris sa retraite, a raconté qu’il avait été agressé par Younès Belhanda lorsque les deux évoluaient du côté d’Adana Demirspor en Turquie. Des propos largement relayés ce dimanche matin par la presse turque.

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«Belhanda, le capitaine de Galatasaray, avait été transféré chez nous. J’ai joué toute la saison, tandis que lui était la plupart du temps sur le banc, souvent blessé. Il avait un tempérament explosif. Cinq jours avant le premier match de la saison 2022/23, lors d’un entraînement à cinq contre cinq, il a récupéré le ballon, s’est écarté de moi et a reçu un coup d’un autre joueur. J’ai alors continué à le presser. Il s’est retourné et m’a frappé à l’aine, puis m’a donné un violent coup de poing au menton. Je suis tombé. Je me suis relevé pour le frapper en retour, mais les autres joueurs nous ont séparés. L’entraîneur Montella a fait comme s’il n’avait rien vu. Belhanda n’est pas entré en jeu ; il est resté sur le banc et nous avons continué l’entraînement. Nous sommes rentrés, le vice-président est venu s’excuser en son nom. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien et que si je le croisais à l’entraînement, je lui casserais les jambes. Il s’était disputé avec un joueur turc de notre défense la saison précédente. Il avait été renvoyé aux vestiaires. Quand nous sommes rentrés après l’entraînement, il m’attendait avec un couteau à la main. J’ai alors commencé à craindre qu’il ne m’attaque aussi. Il s’est ensuite excusé, mais je n’ai pas voulu lui parler. »