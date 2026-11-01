Real Madrid : comment Kylian Mbappé a vécu sa semaine infernale

Kylian Mbappé sort d’une semaine compliquée. Dimanche dernier, le Bondynois frappait fort, avec un doublé lors du Clasico pour permettre aux Merengues de battre leur ennemi juré. De quoi se présenter à la cérémonie du Ballon d’Or la tête haute le lendemain, même si les votes étaient déjà terminés depuis un moment. Seulement, le Français a vu Harry Kane remporter le trophée individuel le plus prestigieux du monde devant lui…

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Un coup dur pour la vedette du Real Madrid, qui n’a terminé qu’à quelques points de la star du Bayern Munich. Un échec conséquent pour l’ancien du PSG, qui avait, comme Lamine Yamal, lancé une grosse campagne médiatique pour espérer remporter le Graal des distinctions individuelles. Puis, après cette cérémonie à Londres, une deuxième affaire, bien plus fâcheuse : la polémique avec la Chine suite à cette plaisanterie sur Mao Zedong. Kylian Mbappé a ainsi perdu de nombreux sponsors dans le pays asiatiques, et le Real Madrid et la Liga en paient aussi les conséquences.

Mbappé compte revenir plus fort

Comment Mbappé a vécu cette semaine difficile ? L’Equipe en dit un peu plus ce dimanche. On apprend que l’attaquant est « très tranquille », comme l’indique une source madrilène au média. Pas spécialement bouleversé ni secoué par les récents évènements. Les différentes polémiques auxquelles il a dû faire face par le passé, et son statut de joueur d’élite depuis dix ans, lui ont permis de se construire un bouclier solide.

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L’échec au Ballon d’Or l’a même reboosté et remotivé pour la suite de cette saison. Le joueur est conscient de ne pas avoir été sacré à Londres en bonne partie à cause de son absence de titres majeurs avec le Real Madrid. Autant dire que l’attaquant tricolore a, plus que jamais, l’intention d’apporter des titres à un Santiago Bernabéu qui est clairement sur sa faim…