Le RB Leipzig veut coiffer tout le monde au poteau pour Karim Adeyemi

La suite après cette publicité

La pépite internationale allemande Karim Adeyemi (19 ans) ne cesse de cartonner au Red Bull Salzbourg où il compte 15 réalisations et 2 offrandes en 22 matches. Si un départ cet été semble inévitable, les clubs se poussent au portillon. Récemment, son clan était à Madrid pour rencontrer le Real et l'Atlético. Le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund seraient en pole position tandis que le Bayern Munich est aussi sur ce dossier.

D'après les informations de Sky Germany, le RB Leipzig, qui est aussi un prétendant et dispose de lien étroit avec le Red Bull Salzbourg, voudrait en profiter. Le club saxon serait prêt à formuler une offre salariale importante afin de faire de lui le 19e joueur à suivre la passerelle entre les deux clubs. Pour autant, malgré cette relation de proximité, rien ne dit que cela suffira. Erling Braut Haaland, parti à l'hiver 2019 au Borussia Dortmund malgré l'intérêt du RB Leipzig, en est un bon exemple. Reste désormais à savoir quel choix prendra Karim Adeyemi.