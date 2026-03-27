La terrible blessure de Joaquin Panichelli, une aubaine pour l’oublié Emmanuel Emegha ?

Le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. À son insu, Emmanuel Emegha pourrait expérimenter cette célèbre maxime dans les semaines à venir. Au cœur d’une saison marquée par les blessures et une relation conflictuelle avec les supporters de Strasbourg, le futur attaquant de Chelsea pourrait finalement faire son retour au premier plan. Oublié depuis plusieurs mois - la faute à une blessure sérieuse à la cuisse - celui qui totalise 7 buts et 2 passes décisives en 11 petits matches cette saison n’a, peut-être, pas dit son dernier mot. Et pour cause.

La suite après cette publicité

Auteur d’une première saison en Ligue 1 tout simplement bluffante avec le Racing, Joaquin Panichelli a vu ses rêves de Coupe du Monde s’éteindre cette nuit. Leader de l’attaque alsacienne ces derniers mois, l’Argentin souffre d’une rupture des ligaments croisés, qui l’éloignera des terrains pendant de longs mois. Une terrible nouvelle pour le RCSA qui va donc devoir se passer de l’actuel meilleur buteur du championnat de France. Fort heureusement pour la direction du club de l’Est, Emmanuel Emegha voit, lui, le bout du tunnel.

La suite après cette publicité

Emegha, l’alternative inespérée ?

Interrogé dernièrement sur la situation de l’attaquant néerlandais (2 sélections), Gary O’Neil affirmait, à ce titre, que son protégé devrait faire son retour à la compétition après cette trêve internationale de mars. Une aubaine pour Strasbourg, toujours en course pour décrocher une place européenne. Une occasion en or, également, pour le buteur de 23 ans d’illuminer, quelque peu, un exercice 2025-2026 jusqu’alors douloureux. En froid avec les supporters alsaciens - son transfert d’ores et déjà acté vers Chelsea et ses nombreuses sorties médiatiques piquantes étant la principale cause - Emegha a, en effet, une magnifique opportunité de se racheter.

Auteur de 30 buts et 7 offrandes depuis son arrivée en Alsace, le droitier d’1m96 reste, plus que jamais, l’une des références à son poste en Ligue 1. Reste désormais à savoir dans quel état physique et avec quelle dose de motivation le principal concerné marquera son retour. Pour rappel, Gary O’Neil peut également s’appuyer sur David Datro Fofana, bien que ce dernier peine à convaincre depuis son arrivée l’hiver dernier (7 petites apparitions, 163 minutes de jeu, 1 passe décisive). Une chose est sûre, à l’heure où le RCSA va devoir composer sans Joaquin Panichelli, le come-back annoncé du natif de Den Haag prend des allures de magnifique lot de consolation. À Emmanuel Emegha, désormais, de confirmer l’essai.