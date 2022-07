Nantes se retire du Challenge Emiliano Sala

Chaque année, Nantes, Caen, Bordeaux et Orléans participent au Challenge Emiliano Sala. Mais cet été, les Canaris ont décidé de jeter l’éponge. « Le FC Nantes, par la voix de son entraîneur, Antoine Kombouaré, a pris la décision de ne pas disputer la 2ème édition du Challenge Emiliano-Sala. Les conditions initiales de participation pour lesquelles le club s’était engagé ne sont plus réunies. Le FC Nantes tient à rappeler que la motivation de cette décision est purement sportive, et ne remet en aucun cas en question son attachement à la mémoire d’Emiliano Sala, ainsi que la qualité de l’organisation et l’accueil chaleureux des bénévoles, sans oublier les supporters nantais présents dans la région ».

Pur expliquer cette décision, le coach des Canaris, Antoine Kombouaré, a déclaré que la situation de Bordeaux avait eu un impact décisif. « De par sa situation extra-sportive, Bordeaux ne nous garantit pas de se présenter avec une équipe compétitive. J’ai donc pris la décision de retirer l’équipe du Challenge Emiliano-Sala », peut-on lire sur le site officiel du FCN.