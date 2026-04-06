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Ligue 1

Le PSG va rencontrer les maires de Poissy et Massy

Par Kevin Massampu
1 min.
Le logo du PSG dans les tribunes du Parc des Princes. @Maxppp

La mairie de Paris va-t-elle vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain ? Depuis l’élection d’Emmanuel Grégoire à la tête de la mairie de la capitale française, le dialogue entre les deux partis a été renoué, après des divergences et des tensions sous le mandat d’Anne Hidalgo. Le néo-maire parisien était par ailleurs présent vendredi soir, lors de la victoire des hommes de Luis Enrique face à Toulouse en Ligue 1 (3-1). Toutefois, le club de la Capitale n’a pas abandonné les dossiers de Poissy (Yvelines) et Massy (Essonne) pour la construction d’une toute nouvelle enceinte.

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D’après L’Équipe, Victoriano Melero - le directeur général du PSG - va rencontrer ce mardi les maires des deux communes de la banlieue parisienne : Sandrine Berno Dos Santos (maire LR de Poissy) et Nicolas Samsoen (maire UDI de Massy). Ces échanges serviront notamment à renouer contact après la pause des élections municipales et permettront de relancer les comités de pilotage territoriaux. Les deux maires réélus ont annoncé organiser des consultations pour connaître l’avis de leur population. Le PSG souhaite trancher l’avenir de son stade à l’automne.

Pub. le - MAJ le
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