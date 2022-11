LdC : Jérôme Rothen se paye le PSG

La suite après cette publicité

Qualifié sans rassurer, le Paris Saint-Germain sera cependant au rendez-vous des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un bon point nuancé par les doutes qui subsistent à la suite des premières rencontres disputées par les Parisiens dans la compétition cette saison. Présent dans son émission Rothen s'enflamme, l'ancien joueur du club de la capitale a pointé du doigt les carences collectives des Rouge et Bleu, insistant sur le fait que les exploits individuels leur permettaient pour le moment de cacher la misère. *« Ce qui est sûr, c’est qu’on a vu sur les six matchs en Ligue des Champions ou sur les gros matchs de Ligue 1 qu’il y avait des manques. Si on essaye de voir plus loin, au mois de février avec des matchs à élimination directe, cette deuxième place est catastrophique car tu vas jouer automatiquement une équipe très forte. Le premier bilan qu’on peut faire, c’est que, dès que le niveau s’élève, ce PSG concède trop d’occasions. Il y a un manque qui est avant tout collectif. Ils sont trop dépendants de leurs stars de devant.

« Quand ils sont au top, ils corrigent pas mal de problèmes collectifs. C’était encore le cas mercredi : la victoire est heureuse, elle est là grâce à un éclair de génie de Kylian Mbappé. Mais ce n’est pas suffisant quand tu vas jouer une équipe qui est armée et plus forte collectivement. Je pense que toutes les équipes du chapeau 1 sont plus fortes que le PSG collectivement. C’est là qu’on a du mal à se projeter. Le PSG a-t-il l’équipe pour aller au bout cette année ? Moi, je me dis que non. Le but du foot, c’est de gagner. Aujourd’hui, on ne peut que les féliciter d’être encore invaincus. Mais on est obligé de regarder plus loin que les résultats. Voir ce qu’il se passe, comment ce groupe se remet en question, comment il bosse, comment il progresse… », a ainsi analysé l'ancien milieu de terrain. Inquiétude justifiée ou simple extrapolation, les semaines à venir nous en diront certainement plus.