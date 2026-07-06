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Coupe du Monde

Les statistiques choquantes d’Harry Kane cette saison

Par Allan Brevi
1 min.

Harry Kane réalise une saison tout simplement hors norme, d’abord avec le Bayern Munich puis maintenant avec l’équipe d’Angleterre. Déjà sacré en Bundesliga, l’attaquant anglais a empilé les performances XXL avec son club, où il affiche des statistiques impressionnantes. En sélection, il poursuit sur la même dynamique dans cette Coupe du Monde 2026, confirmant ainsi son statut de leader offensif des Three Lions dans la compétition.

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En club et en sélection, ses chiffres donnent le vertige : 81 implications sur buts en 63 matchs toutes compétitions confondues sur la saison 2025-2026 (73 buts, 8 passes décisives). Une régularité exceptionnelle qui le place logiquement dans la course au Ballon d’Or 2026. En Coupe du monde, Kane continue d’affoler les compteurs avec déjà 6 buts et 1 passe décisive en seulement 5 rencontres, s’installant donc à la 4e place au classement des meilleurs buteurs.

Pub. le - MAJ le
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