Real Madrid : José Mourinho détruit Eden Hazard

Arrivé au Real Madrid pour remplacer Cristiano Ronaldo, Eden Hazard n’aura jamais su répondre aux attentes. Souvent blessé, le Belge peine à trouver en régularité et son professionnalisme a d’ailleurs souvent été pointé du doigt aussi bien chez les Merengues qu’à Chelsea. Au micro de talkSPORT dont il est consultant pour cet Euro 2020, son ancien entraîneur José Mourinho n’a pas hésité à dénoncer son manque de sérieux à l’entraînement.

« La vérité sur Hazard est ce que vous voyez de lui. C'est un joueur incroyable avec des entraînements minables. Imaginez ce qu'il pourrait être avec une attitude super professionnelle à l’entraînement. (…) Il vient sur le terrain tous les matins et... il ne fait pas beaucoup de travail. Quand il entre sur le terrain, on ne voit pas le reflet d'une semaine de travail, on ne voit que le reflet de son talent. Quand il est allé au Real Madrid, j'ai pensé : 'Wow, ce gamin va aller dans le plus grand club du monde et il va ressentir une énorme pression pour être toujours au sommet, ce gamin va gagner le Ballon d'Or, parce qu'il est incroyable. Mais en ce qui concerne sa forme physique, sa vitesse, sa condition, il serait un bien meilleur joueur s'il s'entraînait correctement. Ce que vous voyez, c'est le talent qui a mené Eden là où il est. »