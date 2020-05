OL : Tony Parker et Jean-Michel Aulas ont discuté de la présidence

Depuis quelques semaines, la possibilité de voir Tony Parker présider l'Olympique Lyonnais a enflé. Jean-Michel Aulas ne s'en cache pas, au contraire, et pense que la légende des San Antonio Spurs serait son idéal successeur. « Ce n'est pas une rencontre par hasard. Depuis le début, il y a des atomes crochus qui font qu'on a envie de se découvrir et de travailler ensemble », déclarait-il dernièrement. TP est ravi de collaborer avec celui qui dirige l'OL depuis 1987. Il va faire tout son possible pour être prêt quand le moment sera venu.

« On en a parlé tous les deux. C'était bien que ça sorte. Jean-Michel a pu me demander si ça m'intéresserait. C'était génial d'avoir cette discussion avec lui. Maintenant, je me rends compte de la position que c'est, de tout le travail qu'il y a derrière. J'ai hâte de continuer à apprendre avec lui sur ces prochaines années et, le jour où il se sentira prêt, j'espère que moi aussi je serai prêt », a-t-il fait savoir dans des propos rapportés par L'Équipe. Cela devrait arriver dans quatre ans, Jean-Michel Aulas aura alors 75 ans et a jugé que l'heure serait venue de passer le témoin..