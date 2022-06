OM : Marco Otero confirme son départ de Valence

Le directeur technique de l’académie du FC Valence, Marco Otero, a publié lundi soir sur Twitter un message dans lequel il annonce quitter le club valencien. Il devrait très rapidement rejoindre officiellement l’Olympique de Marseille du président Pablo Longoria, les deux hommes ont déjà collaboré ensemble à Valence. Otero va ainsi devenir le nouveau directeur du centre de formation de l’OM.

«Merci de croire au football des jeunes, gagner ne suffit pas. Quand il s'agit de partager des connaissances et des expériences, me faire sentir un plus dès le premier jour. Merci, pour m'avoir transmis votre ADN du Valence FC et de m'avoir permis d’y faire partie, un sentiment qui sera éternel », a écrit Marco Otero sur son compte Twitter.