Ligue 1 : Bordeaux et Nantes lancent le championnat par un triste nul

Enfin ! Cinq mois et demi après le dernier match, la Ligue 1 reprenait ses droits ce vendredi. Vigilance sanitaire oblige, et parce que des cas positifs ont été détectés à l'OM et à l'AS Saint-Etienne, c'est Bordeaux-Nantes qui inaugurait cette nouvelle saison de championnat. Le club local est en train de faire peau neuve et se présentait dans cette rencontre avec pas mal d'inconnus entre un changement d’entraîneur et tout ce que cela implique. Jean-Louis Gasset titularisait le revenant Baysse ou encore les jeunes Zerkane et Maja. Oudin démarrait quant à lui sur le banc. En face, Gourcuff devait faire avec les moyens du bord car entre les blessés et les cas de Covid, il manquait de nombreux éléments. On retrouvait dans ce onze Pallois, Girotto, la nouvelle recrue Chirivella ou encore Moses Simon.

La suite après cette publicité

Le stade sonnait creux (environ 5000 personnes ont pu se rendre au Matmut Atlantique) mais le match démarrait sur de bonnes bases entre deux équipes qui avaient des fourmis dans les jambes après un peu plus de 160 jours sans compétition. Nantes s'offrait les meilleures intentions avec un Moses qui déposait Sabaly par deux fois (7e, 9e). Zerkane répondait en décalant Hwang dans la surface sans que le Coréen ne parvienne à se défaire de ce tacle de Girotto (16e). En jambes en ce début de match, le joueur formé à Monaco quittait prématurément ses partenaires pour avoir trop poussé son ballon dans cette série de dribbles où il terminait sa foulée en plein sur la cheville de Pallois. Après un passage par la VAR, Benoît Bastien n'hésitait pas et renvoyait le jeune Bordelais au vestiaire (20e).

A dix, Bordeaux a tenu

Dans cette configuration de supériorité numérique, les Canaris prenaient le contrôle du jeu sans vraiment réussir à se montrer dangereux. Nantais le plus en vue, Moses parvenait souvent à faire la différence sans jamais à terminer ses actions (27e, 29e) ; la faute à une défense solide mais aussi à des maladresses techniques. Les Girondins ne semblaient pas tant gênés que ça par ce carton rouge. Certes, ils laissaient le ballon à leur adversaire du soir mais réagissaient par à-coups ou sur des exploits individuels, en témoigne ce lob tenté par Otavio au milieu du terrain (39e). Lafont s'était lui employé sur ce tir de Basic (37e), alors que Hwang manquait le cadre (41e). Pas vraiment à son avantage, Maja ne repartait pas en seconde période, laissant sa place à Oudin.

L'entrée de l'ancien Rémois ne changeait pas grand-chose à la physionomie du match. On a pourtant bien cru à l'ouverture du score sur ce tir magnifique de Louza qui passait finalement à un cheveu de la lucarne d'un Costil battu (52e). On l'ignorait encore mais les occasions allaient se raréfier. Au contraire, les contacts se multipliaient, tout comme les changements, mais le score ne bougeait jamais. Cette seconde période manquait cruellement de rythme pour offrir une miette de spectacle. Les deux entraîneurs pourront tout de même se satisfaire d'une chose, leur organisation défensive respective fonctionne bien. La prochaine fois, il s'agira de mettre un peu plus d'intensité et de créativité pour décrocher cette première victoire de la saison.

Revivez le film de la rencontre sur notre live.