Liga : le Celta de Vigo donne un nouveau coup de massue à l’Atlético

Au Riyadh Air Metropolitano, l’Atlético de Madrid recevait le Celta Vigo pour cette 35e journée de Liga dans un contexte particulier, marqué par la récente élimination des Colchoneros en demi-finale de Ligue des Champions face à Arsenal. Visiblement touchés mentalement, les hommes de Simeone ont eu du mal à entrer dans leur match, dans une première période globalement fermée où les deux équipes se sont neutralisées. À la pause, le score était logiquement nul et vierge, reflétant une rencontre pauvre en occasions franches.

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En seconde période, le Celta Vigo a su profiter d’un Atlético encore en manque de rythme et de confiance. À la 62e minute, Borja Iglesias a ouvert le score sur une passe de Swedberg, punissant une défense madrilène passive sur l’action. Malgré plusieurs changements et une réaction d’orgueil en fin de match, les Colchoneros n’ont jamais réussi à revenir au score, manquant de précision dans les derniers mètres. Le Celta a tenu bon jusqu’au bout pour s’imposer (1-0) à l’extérieur, confirmant une victoire précieuse face à un Atlético encore sonné par sa désillusion européenne.