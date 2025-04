OM : le constat de Geoffrey Kondogbia sur le football africain

Un temps international français, le temps de cinq matches amicaux entre 2013 et 2016, Geoffrey Kondogbia est aujourd’hui pleinement consacré au football africain. Originaire de République Centrafricaine, l’ancien milieu de l’AS Monaco a finalement changé de nationalité sportive et rejoint son pays d’origine en 2018. Interrogé sur la qualité du football africain depuis quelques années, il a pointé du doigt une question de mentalité, qui influe sur les performances.

La suite après cette publicité

«Les joueurs africains ont maintenant décidé de rêver, chose que peut-être auparavant on osait pas trop. Alors qu’avant il y avait de grosses grosses qualités ! Sauf qu’aujourd’hui on se dit que c’est plus accessible, on se met dans la tête qu’on peut gagner quelque chose, et c’est ce qui fait qu’aujourd’hui on a des sélections africaines qui émergent», a expliqué le joueur de l’Olympique de Marseille. Une explication qui est corroborée par le parcours du Maroc lors de la dernière Coupe du monde, qui est devenu le premier pays africain à intégrer le dernier carré.