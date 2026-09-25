Manchester United : Eric Cantona dézingue Jim Ratcliffe

La fracture entre Eric Cantona et la nouvelle direction de Manchester United est toujours aussi profonde. L’ancienne légende des Red Devils s’en est de nouveau prise à Jim Ratcliffe, cette fois sur TikTok, en affirmant qu’elle n’aurait pas porté le maillot mancunien si le patron d’Ineos avait dirigé le club dans les années 1990. « Est-ce qu’à mon époque j’aurais pu signer à Manchester United avec Ratcliffe aux commandes ? Non. Bien sûr que non », a tranché le Français. Une sortie forte pour celui qui a évolué à Old Trafford entre 1992 et 1997 et remporté quatre championnats d’Angleterre. Cantona s’était déjà opposé à la nouvelle politique du club en 2025, alors que 450 postes ont notamment été supprimés et que le prix des billets a augmenté.

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Cette fois, l’ancien attaquant a également réagi aux déclarations de Ratcliffe sur l’immigration au Royaume-Uni. « Je ne comprends pas comment quelqu’un comme ça peut dire une chose pareille alors qu’il possède un club de foot », a-t-il expliqué. Cantona s’appuie notamment sur l’histoire du football pour marquer son désaccord avec le milliardaire britannique : « Tous les plus grands joueurs sont issus de différentes vagues d’immigration. Partout, en France, en Angleterre, partout. » Le désaccord est d’autant plus notable que Ratcliffe avait auparavant désigné le Français comme son joueur préféré de tous les temps.