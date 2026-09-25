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Manchester United : Eric Cantona dézingue Jim Ratcliffe

Par Sasha Nahon
1 min.
Eric Cantona sur le tapis rouge du festival international du film de Rome @Maxppp

La fracture entre Eric Cantona et la nouvelle direction de Manchester United est toujours aussi profonde. L’ancienne légende des Red Devils s’en est de nouveau prise à Jim Ratcliffe, cette fois sur TikTok, en affirmant qu’elle n’aurait pas porté le maillot mancunien si le patron d’Ineos avait dirigé le club dans les années 1990. « Est-ce qu’à mon époque j’aurais pu signer à Manchester United avec Ratcliffe aux commandes ? Non. Bien sûr que non », a tranché le Français. Une sortie forte pour celui qui a évolué à Old Trafford entre 1992 et 1997 et remporté quatre championnats d’Angleterre. Cantona s’était déjà opposé à la nouvelle politique du club en 2025, alors que 450 postes ont notamment été supprimés et que le prix des billets a augmenté.

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Cette fois, l’ancien attaquant a également réagi aux déclarations de Ratcliffe sur l’immigration au Royaume-Uni. « Je ne comprends pas comment quelqu’un comme ça peut dire une chose pareille alors qu’il possède un club de foot », a-t-il expliqué. Cantona s’appuie notamment sur l’histoire du football pour marquer son désaccord avec le milliardaire britannique : « Tous les plus grands joueurs sont issus de différentes vagues d’immigration. Partout, en France, en Angleterre, partout. » Le désaccord est d’autant plus notable que Ratcliffe avait auparavant désigné le Français comme son joueur préféré de tous les temps.

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