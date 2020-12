Bayern Munich - RB Leipzig : les compositions probables

Pour la 10e journée de Bundesliga, le Bayern Munich reçoit le RB Leipzig à 18h30 (à suivre en direct sur notre site). Après avoir fait tourner en Ligue des Champions cette semaine, le club bavarois devrait aligner la grosse équipe cet après-midi avec Neuer dans les buts. Une charnière classique avec Alaba et Boateng. Les deux Français Hernandez et Pavard dans les couloirs. Goretzka et Martinez au milieu. Müller en soutien de Lewandowski, Coman et Gnabry sur les ailes.

Du côté du RBL, c'est un 3-4-2-1 qui devrait être proposé avec Gulácsi dans les buts. Halstenberg, Upamecano et Konaté formeront la défense centrale. Sabitzer et Angeliño dans les rôles de piston sur les côtés. Kampl et Adam au milieu. Nkunku et Olmo seront chargés d'alimenter Poulsen à la pointe de l'attaque.