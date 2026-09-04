Liverpool s’offre le prometteur Djylian N’Guessan

Comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques jours, Liverpool a trouvé un accord pour signer Djylian N’Guessan en provenance de Saint-Étienne. L’attaquant français de 18 ans devant officiellement rejoindre le club lors d’un transfert qui sera officiel en janvier pendant que les Reds s’attachent les services de l’un des joueurs français les plus prometteurs de sa génération.

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We have agreed a deal to sign Djylian N'Guessan from Saint-Etienne, with the French forward set to officially join the club on a permanent transfer in January 🔴



The 18-year-old will now spend the rest of the 2026-27 season on loan at Ligue 1 side Stade Brestois ℹ️ pic.twitter.com/MoXVl2oCxb — Liverpool FC (@LFC) September 4, 2026

«Liverpool a conclu un accord pour le transfert de Djylian N’Guessan, en provenance de Saint-Étienne. L’attaquant français devrait rejoindre officiellement le club dans le cadre d’un transfert définitif en janvier. Le joueur de 18 ans passera désormais le reste de la saison 2026-2027 en prêt au Stade Brestois, club de Ligue 1. Issu du centre de formation de Saint-Étienne, N’Guessan a disputé 13 matchs avec l’équipe première et inscrit un but depuis ses débuts en janvier 2025.»