Le FC Nantes est en pleine galère pour son nouvel entraîneur

Pour la première fois depuis 2012, c’est en Ligue 2 que le FC Nantes va démarrer sa saison. Le club a fini 17e de Ligue 1 il y a trois semaines au terme d’un exercice une nouvelle fois très compliqué, où trois entraîneurs (Luis Castro, Ahmed Kantari puis Vahid Halilhodžić) se sont succédé sur le banc. Aucun d’entre eux n’est parvenu à insuffler un sentiment de révolte et de la confiance à un groupe très vite résigné à descendre à l’étage inférieur. Le manque de talents a joué aussi, surtout après un mercato estival 2025 complètement raté. Cela a été fatal à un club qui flirtait avec la relégation depuis de nombreuses années déjà.

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L’issue n’a surpris personne et il faut désormais se concentrer sur la prochaine saison. Un club historique comme le FC Nantes ne peut pas viser autre chose qu’un retour direct dans l’élite. Encore faut-il que la préparation de ce nouvel exercice se fasse dans la sérénité, ce qui n’en prend pas vraiment le chemin. C’est encore de coach dont il s’agit ici. Vahid Halilhodžić était simplement venu comme pompier de service, amoureux des Canaris et désireux de tenter l’impossible pour sauver son club de cœur. À moins de trois semaines de la reprise (le 20 juin), la direction n’a toujours pas trouvé d’entraîneur pour son équipe première.

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Pantaloni, Pélissier, Montanier ont tous refusé

On peut même dire que les échecs s’accumulent. Il y a d’abord eu la piste menant à Olivier Pantaloni, non renouvelé à Lorient. Des discussions ont eu lieu entre son entourage et la famille Kita, avant que le Corse ne mette fin aux tractations, faute d’accord sur la durée du contrat. L’ancien d’Ajaccio fait partie des noms à Lens et à Auxerre notamment. L’AJA où l’avenir de Christophe Pélissier n’est pas si scellé que cela. Son départ avait été acté dans un premier temps, en raison d’une impossibilité de travail avec David Wantier le directeur sportif mais il est toujours en poste. Pour la direction nantaise, il coche toutes les cases.

D’après les informations de Ouest-France, elle cherche un technicien expérimenté aux joutes de Ligue 2, ayant déjà réussi à faire monter ses équipes en Ligue 1 et capable d’incarner un certain leadership auprès d’un vestiaire. Problème, Pélissier n’est pas intéressé par le poste selon le même média. Pas plus que Philippe Montanier, lequel sort d’une expérience frustrante à Saint-Étienne. La promotion a été loupée en barrage contre Nice. Des contacts avaient été établis avec lui. Un rendez-vous a même eu lieu mardi soir seulement l’ancien coach de Rennes ou encore de Toulouse, «ne souhaite plus diriger en Ligue 2» dévoile une source auprès du journal.

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La piste Der Zakarian a du plomb dans l’aile

Ce ne sont pourtant pas les candidats qui manquent. Le profil de Stéphane Gilli, dont le nom revient avec insistance du côté d’Angers, qui a officialisé le départ d’Alexandre Dujeux hier soir, n’a pas été étudié. Il est pourtant libre depuis son départ du Paris FC, club où il est allé chercher la Ligue 1 il y a un an. Un autre coach est apparu dans une short-list, c’est celui de Michel Der Zakarian (libre), bien connu du côté de la Beaujoire pour avoir déjà dirigé deux fois l’équipe première (2007-2008 puis 2012-2016), après avoir été joueur. Cette fois, c’est le président Kita qui ne serait pas chaud… Et sans entraîneur, le mercato n’avance pas beaucoup plus…