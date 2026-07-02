Menu Rechercher
Commenter 10
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Thibaut Courtois rend hommage au Sénégal

Par Sasha Nahon
1 min.
Belgique 3-2 Sénégal
winamax
1 2.10 N 3.35 2 3.50 bonus 100€

La Belgique a arraché sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 au terme d’un scénario renversant. Menés 2-0 par le Sénégal jusqu’à la 86e minute, les Diables Rouges ont trouvé les ressources pour revenir au score avant de s’imposer 3-2 après prolongation à Seattle. Au coup de sifflet final, Thibaut Courtois n’a pas caché son soulagement et a tenu à rendre hommage à la qualité de l’adversaire, estimant que les Lions de la Teranga avaient largement les moyens d’aller loin dans la compétition.

La suite après cette publicité

Le gardien belge a reconnu que le Sénégal méritait son avance de deux buts, saluant une équipe « très forte physiquement, tactiquement et techniquement ». Selon lui, le premier but belge a totalement changé le visage de la rencontre et relancé son équipe. « Le football, c’est le football. Tu marques un but et le match change », a résumé le portier, convaincu que les Belges n’ont jamais cessé d’y croire. Il a également révélé que le sélectionneur avait insisté sur l’importance de réduire rapidement l’écart, persuadé qu’un premier but pouvait ouvrir la voie à une remontée finalement devenue réalité.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Belgique
Thibaut Courtois

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Belgique Flag Belgique
Thibaut Courtois Thibaut Courtois
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier