Coupe du Monde 2026 : Thibaut Courtois rend hommage au Sénégal

La Belgique a arraché sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 au terme d’un scénario renversant. Menés 2-0 par le Sénégal jusqu’à la 86e minute, les Diables Rouges ont trouvé les ressources pour revenir au score avant de s’imposer 3-2 après prolongation à Seattle. Au coup de sifflet final, Thibaut Courtois n’a pas caché son soulagement et a tenu à rendre hommage à la qualité de l’adversaire, estimant que les Lions de la Teranga avaient largement les moyens d’aller loin dans la compétition.

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Thibaut Courtois : « On a joué contre une bonne équipe du Sénégal… 2-0 est un score trompeur. » pic.twitter.com/m8zW9P8jvV — Taggat (@taggatsn) July 2, 2026

Le gardien belge a reconnu que le Sénégal méritait son avance de deux buts, saluant une équipe « très forte physiquement, tactiquement et techniquement ». Selon lui, le premier but belge a totalement changé le visage de la rencontre et relancé son équipe. « Le football, c’est le football. Tu marques un but et le match change », a résumé le portier, convaincu que les Belges n’ont jamais cessé d’y croire. Il a également révélé que le sélectionneur avait insisté sur l’importance de réduire rapidement l’écart, persuadé qu’un premier but pouvait ouvrir la voie à une remontée finalement devenue réalité.