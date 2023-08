Le PSG avertit le Barça pour Neymar

La suite après cette publicité

Le départ de Neymar du Paris Saint-Germain n’est pas encore réglé. Ce vendredi, les médias espagnols informaient que le joueur s’était mis d’accord avec le FC Barcelone sur les termes d’un possible contrat. Il signerait pour deux ans, plus une année en option, et toucherait 13 M€ par saison. Mais tout n’était pas encore fait, puisqu’il fallait encore se mettre d’accord avec le club parisien.

Selon les dernières informations de RMC Sport, Neymar aurait bien envie de revenir dans son ancien club, mais c’est du côté de Paris qu’il y a une condition. Le PSG refuse, en effet, de faire partir son attaquant brésilien gratuitement. Surtout pendant le dossier Kylian Mbappé. Le club ne veut perdre ses deux stars de la saison passée sans indemnité, notamment en raison du fair-play financier. Lionel Messi, troisième membre de l’attaque parisienne la saison dernière, a déjà quitté le club gratuitement et à l’issue de son contrat cet été