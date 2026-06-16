CdM 2026 : le pronostic de Jérôme Rothen pour France-Sénégal

C’est le grand jour. La France fait son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026, avec un joli choc face au Sénégal dès 21h. Invité à donner son pronostic avant la rencontre, Jérôme Rothen n’a pas hésité : il voit les Bleus l’emporter haut la main, comme il l’a expliqué à l’antenne de RMC Sport.

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« On fait partie des 2 favoris, on a quasiment, à certains postes, les meilleurs joueurs au monde. Il n’y a aucun doute à avoir. […] Aujourd’hui quand tu t’appelles Mike Maignan, Saliba ou Upamecano, qui font partie des deux meilleurs centraux du monde, ça te met en confiance défensivement. Dans le secteur offensif, on a le meilleur buteur de l’histoire des Bleus et le meilleur passeur aussi, Mbappé sur le terrain avec la France il est au rendez-vous, on a le Ballon d’Or, Olise qui le sera peut-être, ensuite Doué ou Barcola, comment tu veux que les joueurs doutent ? », s’est emporté l’ancien milieu de terrain. Le message est passé.