Amicaux : la Géorgie domine la Lituanie grâce à un doublé de Georges Mikautadze

Les Géorgiens avaient rendez-vous contre la Lituanie ce dimanche. Après un match nul assez décevant face à Israël (2-2), l’objectif des coéquipiers de Georges Mikautadze était donc de rebondir. Et grâce à une superbe performance du buteur de Villarreal, auteur d’un doublé en seconde période, la sélection n’a pas tremblé, s’imposant dans l’antre de Kaunas (0-2).

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L’attaquant de Liga continue ses belles performances en sélection, et ce, pour le plus grand bonheur des fans. Après une passe décisive il y a trois jours, il semble prêt à prendre le prochain virage qui l’emmènera à la Coupe du Monde. Celui-ci comptabilise 23 buts sous la tunique rouge et blanche et n’a pas fini d’impressionner l’Europe.