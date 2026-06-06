Le PSG reprendra le 25 juillet

Une semaine après leur victoire en Ligue des Champions contre Arsenal, les joueurs du PSG ont officiellement terminé leur saison en club. Seize d’entre eux ont pris la direction de la Coupe du Monde, d’autres ont été appelés en équipe nationale pour disputer les derniers amicaux avant de prendre la route des vacances. Ceux déjà en congés reprendront officiellement l’entraînement le 25 juillet, mais le campus PSG sera en mesure d’accueillir ses premiers éléments dès le 20 juillet.

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La finale de la Coupe du Monde ayant lieu le 19 juillet, il ne faudra pas s’attendre à beaucoup de stars présentes au club lors de la reprise. Les Parisiens présents en Amérique bénéficieront de quatre semaines de repos, mais pour les finalistes, s’il y en a, il faudra se contenter de trois semaines. Les derniers éléments reviendront au plus tard le 10 août, soit deux jours seulement avant la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa, le 12 à Salzbourg en Autriche. Le 16, il faudra cette fois affronter Lens au Trophée des Champions au stade Bollaert.