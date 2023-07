La Lazio et la Fiorentina foncent sur Fausto Vera

Fausto Vera continue d’avoir de nombreux prétendants en Serie A. Le milieu de terrain des Corinthians a notamment attiré l’attention de la Lazio mais aussi de la Fiorentina, comme le rapporte nos confrères de Sky Italia. La formation dirigée par Vincenzo Italiano a même passé la seconde en prenant les devants pour le joueur argentin de 23 ans.

En effet, les dirigeants de la Fiorentina se sont renseignés auprès de leurs homologues brésiliens afin de faire avancer ce dossier le plus rapidement possible et prendre au dépourvu la concurrence de la Lazio. Le média italien précise d’ailleurs que le prix du transfert de Fausto Vera est évalué à environ 12 millions d’euros sans compter les bonus. Affaire à suivre…

